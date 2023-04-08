В Мотовилихинском районе Перми мужчина выпал с пятого этажа

Фото: Подслушано Пермь/ВКонтакте

В паблике "Подслушано Пермь" опубликовали видео, на котором мужчина стоит на карнизе балкона на пятом этаже. По словам очевидцев, через некоторое время пермяк все же упал на землю.

- Гуляли с другом по Мотовилихе и наткнулись на это. Пьяный отец пытался удержать парня, но он в итоге упал. Остался жив, реанимацию мы быстро вызвали и дали показания полицейским. Жесть какая-то, - написал автор ролика.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили произошедшее и сообщили, что проводя проверку.

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