В Перми запретили строительство жилого дома у школы №94

Фото: дом-учителя.рф

Власти Пермского края внесли земельный участок под строящимся домом на улице Героев Хасана, 87 в зону ограничения. Как сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье», площадку возле школы №94, где строится многоэтажка, отнесли к зоне сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Это означает, что вести жилищное строительство на такой территории нельзя и площадка предназначена для образовательных учреждений.

После многочисленных жалоб пермяков краевое минимущества начало проверку проектной документации на предмет влияния строительства на здание школы. Директор одной из строительных компаний, участвующих в возведении дома, заявил изданию, что земельный участок на улице Героев Хасана, 87, находится в собственности компании, а разрешение на строительство было получено еще в 2022 году.

Фото: дом-учителя.рф

Более трети квартир уже продано и работы на объекте продолжаются. Застройщик готов защищать свои права и права дольщиков в «законном порядке».

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