Пермский хор «Млада» впервые выступил в Минске

Фото: МЛАДАхор/ВКонтакте

Пермский хор «Млада» под управлением Заслуженного деятеля искусств России Ольги Выгузовой отправился с гастролями в Республику Беларусь. В братскую страну «младовцы» приехали по приглашению Белорусской государственной филармонии.

Фото: МЛАДАхор/ВКонтакте

6 апреля коллектив представил зрителям одну из своих флагманских программ – «От фолка до джаза». В программе прозвучали классические произведения и фольклорные композиции, а также популярные мелодии в джазовых обработках.

Ольга Выгузова - художественный руководитель МЛАДАхор, Заслуженный деятель искусств России. Фото: МЛАДАхор/ВКонтакте

А за день до этого, 5 апреля, художественный руководитель МЛАДАхор Ольга Выгузова провеладля студентов Минского государственного музыкальный колледжа им. М.И. Глинки мастер-класс, где поделилась своими профессиональными секретами работы с хором.

Под постом в официальной группе «Млады» ВКонтакте зрители, побывавшие на концерте, оставляли восторженные комментарии.

- Просто была эйфория, вы сделали мой день!!! Уходить совсем не хотелось, хотелось слушать, слушать и слушать!! Спасибо за разнообразие стилей, эпох, подачи материала, способов звукоизвлечения! Огромный привет курице) и тому зажигательному ушастому парню) Порадовало, что никто не выделялся, все партии - как единый организм, сделано очень тонко, со вкусом. А какие роскошные стилизованные костюмы, явно поработал дизайнер! Огромный привет курице) и тому зажигательному ушастому парню, который балдел от каждой ноты, - написала Инга Русанова.

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