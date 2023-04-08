В Перми с 20 апреля начнется массовая обработка от крыс

Фото: Дмитрий Трепезаев

С 20 апреля по 20 мая в Перми пройдут ежегодные мероприятия по дератизации. Как сообщает городская администрация, обрабатывать будут все муниципальные объекты – школы, детсады, дома культуры, дома под управлением УК и ТСЖ, производственные объекты.

В районных администрациях уже работают «горячие линии», куда жители смогут сообщать о некачественной уборке мусорных контейнеров, незаконных свалках и грызунах.

Публикуем список телефонов:

- Дзержинский район – 246-58-87;

- Индустриальный район – 227-94-14, 227-91-74;

- Кировский район – 205-62-18, 205-62-15;

- Ленинский район – 212-13-63;

- Мотовилихинский район – 260-37-77;

- Орджоникидзевский район – 263-53-52, 263-54-01;

- Свердловский район – 244-17-64;

- Поселок Новые Ляды – 295-86-46, 295-85-71.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65