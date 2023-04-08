В Перми начали отпаривать остановки

Пермь готовят к майским праздникам - чистят, моют, убирают. Приводят в порядок и остановки общественного транспорта. В дептрансе рассказали, что мыть павильоны начали по новой методике.

– Она предполагает мойку павильонов и очистку их от граффити 1-2 раза в месяц с применением аппаратов высокого давления, а также обработку паром температурой до 200 градусов. Кроме того, предусмотрена очистка от объявлений до 30 раз в месяц в зависимости от загруженности остановочного пункта, – сообщили в дептрансе.

Напомним, 15 апреля в Перми пройдет общегородской весенний субботник.

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