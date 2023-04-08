Руководство пермского бара The Friends, проверяемое Бастрыкиным, опросит следователь

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пермские следователи отчитались о том, как идет проверка бара The Friends, на который из-за сильного шума по ночам жаловались жители соседних домов.

- 7 апреля представитель руководства развлекательного заведения направил в адрес руководителя следственного отдела по Ленинскому району письмо, в котором сообщил, что круглосуточный режим работы заведения изменен до 23:00, а музыкальное сопровождение в заведении будет прекращаться в 22:00 в соответствии с действующим региональным законом, - сообщлии в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ближайшее время руководителей заведения опросит следователь. Проверка продолжается.

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