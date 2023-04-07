В Пермском крае пропал пенсионер

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили в розыск 74-летнего Валерия Пономаренко. 3 апреля пенсионер вышел из дома по улице Владимира Кима в Краснокамске и бесследно исчез.

Приметы

На вид 75-80 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.

Особые приметы

При ходьбе сутулится.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 204-49-04 или 102.

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