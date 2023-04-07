В Перми пройдет фестиваль детского кино «Медвежонок»

no_tittle Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России учредили новый фестиваль семейного, детского кино и анимации «Медвежонок». Его президентом стал бывший резидент «Камеди Клаб» Гавриил Гордеев, более известный как Гавр.

Стартовой площадкой фестиваля выбрали Пермь. С 1 по 4 июня пермякам покажут уже вышедшие в прокат фильмы в жанрах «Полнометражное детское и семейное кино» и «Полнометражная анимация», а также новые эпизоды научно-популярного киножурнала «Хочу все знать!» и эксклюзивные серии любимого всеми мультфильма «Простоквашино».

Работы будут оценивать два состава жюри: профессиональное взрослое и детское, в состав которого войдут маленькие пермяки, отличившиеся в учебе, спорте и другой деятельности..

Мероприятие пройдет на нескольких площадках, среди которых эспланада Перми, кинотеатр "Синема5", кинотеатры сети "Синемапарк", кинотеатр "Премьер", частная филармония "Триумф", сеть социальных кинозалов Пермского края.

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