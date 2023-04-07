Пермскому краю выделят более 5 миллиардов рублей на развитие электротранспорта

Фото: permkrai.ru

Пермский край вошел в число десяти регионов, которым выделят деньги на развитие городского электротранспорта. Наш регион получит из федеральной казны 5,177 миллиарда рублей.

На эти деньги отремонтируют 35 километров трамвайных путей, реконструируют депо «Балатово», тяговые подстанции, купят 44 трамвая и 16 электробусов, и построят для последних зарядные станции.

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