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НовостиОбщество7 апреля 2023 16:34

Пермскому краю выделят более 5 миллиардов рублей на развитие электротранспорта

На эти деньги купят трамваи, электрорбусы и реконструируют депо «Балатово»
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Пермский край вошел в число десяти регионов, которым выделят деньги на развитие городского электротранспорта. Наш регион получит из федеральной казны 5,177 миллиарда рублей.

На эти деньги отремонтируют 35 километров трамвайных путей, реконструируют депо «Балатово», тяговые подстанции, купят 44 трамвая и 16 электробусов, и построят для последних зарядные станции.

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