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НовостиОбщество7 апреля 2023 15:48

В аэропорту Перми на семь часов задержали рейс до Владикавказа

Самолет ожидают 75 пассажиров, 10 из которых - несовершеннолетние
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Большое Савино на семь часов задерживают вылет до Владикавказа. Речь идет о рейсе ЕО 887 авиакомпании "Икар", который должен был вылететь в 15.45. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна.

Самолет ожидают 75 пассажиров, 10 из которых - несовершеннолетние. По сообщению надзорного ведомства, вылет запланирован на 22.40. Регистрация на рейс, по данным онлайн-табло аэропорта, начнется в 22.10.

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