В Перми произошел пожар у отеля New Star

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 7 апреля в социальных сетях появились тревоженные сообщения о скоплении пожарной техники у отеля New Star. Очевидцы сообщали, что несколько пожарных залезли на крыльцо отеля, а людей к зданию не пускают. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что произошло задымление на крыше пристроенного к отелю здания.

- На место выезжали 9 единиц техники и 43 человека. Горел утеплитель на крыше пристроя. Погибших и травмированных нет. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются, - сообщили в МЧС.

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