Пермячка случайно «сдала» мужа судебным приставам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Пермского края накопил долг по алиментам в полмиллиона рублей двум своим сыновьям от разных матерей. Судебные приставы, в надежде вразумить нерадивого отца, приглашали его на прием, но их просьбы мужчина игнорировал. Найти должника также было проблематично, так как своего жилья у него не было, а жил он у разных знакомых. Приставы уже собирались объявить мужчину в розыск, но вмешался случай.

- Параллельно с этим в ходе работы по другому исполнительному производству судебный пристав пытался выяснить, почему банк вернул регулярный платеж в пользу одной из жительниц Прикамья. Когда женщина пришла на прием, то оказалось, что не так давно она вышла замуж и сменила фамилию. А ее избранником оказался тот несознательный родитель, которого пытались найти правоохранители, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Сейчас судебные приставы готовят документы, чтобы привлечь его к административной ответственности за неуплату алиментов.

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