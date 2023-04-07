Ученые из Перми предложили утилизировать отходы в соляных шахтах

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученые Пермского политехнического университета предложили новую технологию утилизации твердых бытовых отходов. Разработка позволит избавляться от отходов более безопасным способом. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Сейчас все отходы складируют на полигонах, закапывают в землю или сжигают, что наносит серьезный вред экологии, а также человеку из-за выделяемых газов. Поэтому исследователи предложили помещать такой мусор в соляные шахты, которых на территории России большое количество. В них отходы не смогут нанести никакого ущерба.

Однако перед этим мусор должен пройти сортировку на перерабатывающем заводе. Это необходимо, чтобы определить токсичные и неподлежащие вторичной обработке остатки. Затем их нужно раздробить на мелкие части, отправить на захоронение или на закладочные работы в качестве дополнительного стройматериала.

По мнению ученых, что так можно сократить количество мусорных полигонов на территории России, а также улучшить экологическую обстановку.

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