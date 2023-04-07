Пермские ученые повысили добычу нефти с помощью полимера из сушеного растения

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Ученые Пермского Политеха разработали способ повышения добычи нефти с помощью полимера из сушеного растения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Во время добычи нефти, когда давление в пласте снижается, нефтяники используют методы искусственного подъема – скважинные насосы и газлифты. Однако, когда остаточная нефть оказывается в ловушке, необходима операция по повышению нефтеотдачи. Она заключается в вытеснении нефти щелочью, поверхностно-активными веществами и полимерами или их комбинациями.

В качестве полимера пермские ученые предложили использовать органически чистое вещество из сушеной окры – съедобного овоща. Ее очистили дистиллированной водой и нарезали круглыми кусочками размером 10-20 миллиметров. После этого ее высушили под солнцем и измельчили в блендере. Полученный порошок, органический полимер, хранился в морозильной камере при температуре -4°C.

Чтобы провести эксперимент по повышению добычи нефти, ученые закачивали воду в пласт. После этого они выполняли заливку смесью хлорида натрия с порошком окры. Испытания провели несколько раз. С помощью органического полимера ученым удалось повысить коэффициент извлечения нефти на 7%. По их словам, природные химические вещества из растений обеспечивают устойчивость и дешевизну материала.

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