В Прикамье оштрафовали учительницу, которая оскорбила школьника за опоздание

Кадр из видео

В Сылвенской школе учительница оскорбила восьмиклассника за опоздание на мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Женщина назвала ученика «предателем» и «ублюдком». После этого случая она уволилась по собственному желанию.

В отношении учительницы возбудили дело по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица». На судебном заседании 5 апреля ее признали виновной и оштрафовали на 3 тысячи рублей. Об этом «КП-Пермь» рассказали в судебном участке №5 Пермского судебного района.

Напомним, что ранее в соцсетях разлетелось видео, как педагог в грубой форме отчитывает подростка.

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