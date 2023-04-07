В Прикамье оштрафовали учительницу, которая оскорбила школьника за опоздание

Кадр из видео
В Сылвенской школе учительница оскорбила восьмиклассника за опоздание на мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Женщина назвала ученика «предателем» и «ублюдком». После этого случая она уволилась по собственному желанию.
В отношении учительницы возбудили дело по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица». На судебном заседании 5 апреля ее признали виновной и оштрафовали на 3 тысячи рублей. Об этом «КП-Пермь» рассказали в судебном участке №5 Пермского судебного района.
Напомним, что ранее в соцсетях разлетелось видео, как педагог в грубой форме отчитывает подростка.
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