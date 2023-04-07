Пермячка продала алкоголь ребенку на глазах у полицейских

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми в одном из магазинов женщина-продавец продала детям никотиносодержащую продукцию и алкоголь. Нарушения зафиксировали во время рейда, который организовали активисты молодежного парламента. Об этом сообщает «В Курсе.ру».

По информации издания, сначала женщина продала подросткам вейп. Пока ее оформляли сотрудники полиции, при них она продала алкоголь второму несовершеннолетнему покупателю.

Сотрудники правоохранительных органов составили акт. Отмечается, что ранее продавец уже попадалась на продаже алкоголя несовершеннолетним. Сейчас собственнику магазина грозит штраф, а продавцу – уголовное дело. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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