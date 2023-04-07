В Перми с 8 апреля запустят новый автобусный маршрут № 71

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в субботу, 8 апреля, начнет работу новый автобусный маршрут №71. Автобус поедет от конечной остановки «Улица Анвара Гатауллина» до Октябрьской площади. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

На период ремонта трамвайных путей по улице Куйбышева автобусы №71 заменят трамваи №5 на участке между улицами Белинского и Революции. Во время работ трамвай №5 будет курсировать в объезд по улице Сибирской. Однако пока трамвайный маршрут №5 продолжает работать без изменений. Поэтому автобусы №71 временно будут следовать по Комсомольскому проспекту.

Старт ремонта трамвайных путей запланирован на середину апреля. Подрядчик должен подготовить временные площадки, и тогда автобус перенаправят на улицу Куйбышева. О точных сроках будет сообщено дополнительно.

Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс»

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