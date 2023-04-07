Районные администрации Перми создают рабочие группы по набору контрактников

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми при районных администрациях начали создавать рабочие группы для оказания содействия по подбору кандидатов на военную службу по контракту.

В конце марта этого года распоряжения о создании таких консультативно-совещательных органов подписали главы Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города. Документы опубликованы на официальном сайте мэрии Перми. О создании аналогичных комиссий в других районных администрациях краевой столицы пока не сообщается.

Кроме представителей районных администраций в утвержденные составы рабочих групп также вошли военные комиссары и представители территориальных отделов Центра занятости населения Пермского края. Также в составе комиссий значатся сотрудники полиции и главные врачи больниц.

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