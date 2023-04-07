В Пермском крае за год ушли из жизни боле 2 тысяч ветеранов ВОВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Прикамье, за год сократилось с 9979 до 7816 — на 2163 человека. Об этом рассказали в Telegram-канале «Моя Пермь: 300-летие».

В Пермском крае посчитали, сколько сейчас проживают ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий лиц. В их числе 6204 труженика тыла, 1062 вдовы участника ВОВ, 262 инвалида и участника войны, 199 бывших несовершеннолетних узников фашизма и 89 жителей блокадного Ленинграда.

В апреле участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей их федерального бюджета. Также по 5 тысяч рублей в качестве ежегодной выплаты из бюджета края получат еще более 6 тысяч ветеранов.

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