Еще более 23 тысяч пермяков смогут сэкономить на связи до 40% в месяц

Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Высокоскоростная сеть фиксированного интернета развернута в домах ЖК «Гуливер», «Шоколад», «Мята» и «Дом». Всего модернизация сети проведена в пяти микрорайонах города - Громовский, Балатово, Ераничи, Пролетарский, Парковый. Об этом сообщает компания МТС. Они получили возможность пользоваться домашним интернетом от МТС на скорости до 1 Гбит/c и экономить на цифровых сервисах экосистемы МТС до 40% в месяц.

Пользователи получили доступ к домашним сервисам МТС – цифровому телевидению и проводному интернету на скорости, в десять раз превышающие стандартные 100 Мбит/с. Новые возможности позволят пользоваться стабильной сетью с большего количества устройств даже в период пиковых нагрузок, скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы в качестве Ultra-HD, удаленно учиться и работать.

«Модернизация фиксированной сети в микрорайонах Перми – ответ на растущую потребность жителей в современных цифровых сервисах. Вместе с подключением интернета мы предоставляем возможность объединения всех услуг в единый пакет для всей семьи. В него помимо домашнего интернета и ТВ входит мобильная связь, онлайн-кинотеатр KION. Это позволяет экономить до 17 тысяч рублей в год», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проверить техническую возможность подключения гигабитного интернета можно на сайте МТС.