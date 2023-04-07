В День города в трех районах Перми пройдут пиротехнические шоу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В трех районах Перми мероприятия в день празднования 300-летия города будут сопровождаться пиротехническими спецэффектами. Конкурс на оказание услуг по обеспечению спецэффектами мероприятий в рамках организации праздничных фейерверков появился на портале Госзакупок. Максимальная стоимость всех работ оценивается в 1 млн рублей.

Согласно условиям технического задания, шоу со спецэффектами смогут увидеть жители Индустриального, Кировского и Орджоникидзевского районов Перми. Праздничные мероприятия пройдут в саду им. Миндовского, а также в парке «Счастье есть» и в парке им. Чехова.

11 июня пермякам покажут программу с криоэффектами и холодными искрами. 12 июня планироваться использовать пневмопушки, пиротехниченские фонтаны высотой 4-5 метров, а также пиротехнические панно в виде числа «300».

Мероприятия будут посвящены присвоению Перми звания «Город трудовой доблести», в рамках празднования 300-летия основания города. Победителя конкурса определят 19 апреля.

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