Стало известно о состоянии мальчика, которого одноклассник ударил ножом в школе Прикамья

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школе в селе Асово Березовского района 6 апреля произошла поножовщина. Ученик 7 класса напал на одноклассника.

Мы узнали о состоянии пострадавшего мальчика. «Пациент продолжает лечение, в настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии», — рассказали в региональном минздраве. С несколькими ножевыми ранениями он был госпитализирован в Кунгурскую больницу.

Напомним, что после случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность». Сейчас выясняются мотивы поступка школьника. Также следователи разбираются, как он смог пронести нож в школу.

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