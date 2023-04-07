Бывший краевой вице-премьер Антон Клепиков будет развивать туризм в России

Фото: Антон Клепиков / ВКонтакте

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Антон Клепиков трудоустроился в столичный фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Одним из учредителей центра является министерство экономического развития России во главе с Максимом Решетниковым.

Антон Клепиков занял пост вице-президента «Центра стратегических разработок». В его функционал войдет курирование федеральной стратегии развития туризма в стране, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

Одной из главных его задач на новом месте обновление содержания национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и актуализация его показателей.

«Ситуация в отрасли изменилась, она не хуже и не лучше, она просто другая. И наша задача сейчас правильно определить направления развития отрасли, просчитать показатели, выбрать направления государственной поддержки и, главное, сделать туристические продукты доступными для всех россиян, желающих путешествовать», - в беседе пермскому изданию отметил Антон Клепиков.

Напомним, Антон Клепиков занимал пост вице-премьера правительства Пермского края с мая 2018 года по ноябрь 2020 года. С начала 2021 года возглавил проектный офис «Пермь-300», с этого же года стал президентом ФК «Звезда» (Пермь). В 2022 году он покинул оба поста.

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