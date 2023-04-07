На пожаре в Пермском крае спасли двух человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кизеле во время ночного пожара в многоквартирном доме спасли двух человек. Возгорание произошло в подъезде дома на улице Макаренко, 6 около 00.20 часов 7 апреля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

К месту происшествия выехали 7 человек личного состава и три единицы техники. Прибывшие пожарные выяснили, что в подъезде горит велосипед. Огнеборцы с помощью спасательных устройств вывели по лестничному маршу на улицу двух человек.

В 00.28 горение в подъезде было ликвидировано. Площадь пожара составила около 2 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, а также устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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