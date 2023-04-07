В Перми этим летом пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер»

Фото: министерство культуры Пермского края

Этим летом в Перми в четвертый раз пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». Он запланирован на 12 и 13 августа, рассказали в минкульте Прикамья.

На городской эспланаде выступят 19 коллективов со всей России. Приедет коллектив воздушных гимнастов Bastrigin Brothers, театр «АспектР», который покажет техники анимации маски и уличный танец, театр «Высокие братья» с представлением на ходулях и шоу-группа «Аура» с номером на качающихся шестах.

Также приедет Клоун Бо и театр эстрады Custodes с бессловесным перформансом. Кроме того, выступят артисты пермского Театра огня «Игры пламени» и театра ILLUSION Владимира Данилина с шоу, в котором соединятся музыка, танцы, пантомима и фокусы.

Подробная программа фестиваля будет опубликована позднее.

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