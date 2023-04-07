В Прикамье на выходных ожидаются 25-градусные перепады температуры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на выходных будет умеренно прохладная и сухая погода. Ожидаются сильные перепады температуры — от -13 до +12 градусов. Ощущаемая температура окажется ниже из-за северо-западного ветра. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 8 апреля, малооблачно. Ночью -5…-10 градусов, местами до -13, а днем +4…+9. Ветер 2-7 метров в секунду.

В воскресенье, 9 апреля, вновь ясно и без осадков. Температура ночью составит -1…-6 градусов. Днем воздух прогреется до +7…+12. Скорость и направление ветра не изменятся.

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