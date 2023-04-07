В Перми запустили серийное производство двигателей ПД-14

Фото: ОДК Пермские моторы / perm-motors.ru

В корпорации Ростех рассказали о начале серийного производства двигателя ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21-310. К их выпуску приступила компания «ОДК-Пермские Моторы».

Об этом в ходе подписания соглашения с правительством Пермского края заявил генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха Вадим Бадеха.

По его словам, к 2030 году в России ежегодно планируется производить 72 самолета МС-21 и 160 двигателей ПД-14.

Готовить специалистов рабочих профессий в производственно-учебных центрах Ростеха, включая Пермь.

«Это прекрасная новость для большого количества молодых людей, которые выбирают себе будущее. Популярность профессий часто меняется: менеджеры, юристы, экономисты, бухгалтеры. Однако время показало, что постоянно высокой остается востребованность в высококвалифицированных рабочих, труд которых достойно оплачивается. Особенно сейчас, когда у нас масштабные цели на десятилетия вперед», – отметил Вадим Бадеха.

В настоящее время на территории Пермского края расположены 9 предприятий корпорации Ростех, на которых трудится свыше 30 тыс. человек, включая 20 тыс. - рабочих профессий.

Напомним, самый мощный отечественный турбовентиляторный двигатель ПД-14 с тягой на взлете от девяти до 18 тонн создан силами ОДК для среднемагистрального самолета МС-21. В октябре 2022 года опытный МС-21 поднялся в воздух на двигателях ПД-14.

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