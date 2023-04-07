В Перми родные погибших на СВО примут участие в акции «Бессмертный полк»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году в Перми родственники погибших в ходе специальной военной операции смогут принять участие в акции «Бессмертный полк». Об этом на заседании оргкомитета «Победа» сообщил директор департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин.

Шествие «Бессмертный полк» пройдет по улицам города Перми в день празднования Дня Победы 9 мая. Сбор участников запланирован на 9 часов утра на Комсомольском проспекте в квартале между улицами Пушкина и Революции. Начало мероприятия в 11.00. Шествие начнется сразу после завершения Парада Победы со стороны Октябрьской площади. Несколькими колоннами пройдет по Комсомольскому проспекту, а затем продолжит движение по улице Ленина. Завершится шествие на площади у Театр-Театра.

Принять участие в акции «Бессмертный полк» может любой желающий вне зависимости от возраста. Для участия в шествии необходимо подготовить штендер с фотографией ветерана и его именем.

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