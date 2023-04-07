В Перми содержание пыли превысило норму

Фото: Фокин Алексей
В Перми начался сезон пыли. Специальные датчики, установленные в Дзержинском и Мотовилихинском районах, 5 апреля показали, что содержание пыли в воздухе намного выше нормы.
На ситуацию с пылью обратили внимание авторы паблика «Природа в городе П». Они изучили графики, опубликованные на сайте Sensor.Community. Там фиксируются показания приборов о состоянии окружающей среды.
На графике видно, что содержание твердых частиц в городе существенно превышает порог, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) — он обозначен красными линиями.
Фото: Природа в городе П
Пермякам посоветовали сократить нагрузки на открытом воздухе, закрывать окна и пользоваться очистителем воздуха. Тем, кто очень чувствителен к пыли, рекомендуют носить маску.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65