В Перми содержание пыли превысило норму

Фото: Фокин Алексей

В Перми начался сезон пыли. Специальные датчики, установленные в Дзержинском и Мотовилихинском районах, 5 апреля показали, что содержание пыли в воздухе намного выше нормы.

На ситуацию с пылью обратили внимание авторы паблика «Природа в городе П». Они изучили графики, опубликованные на сайте Sensor.Community. Там фиксируются показания приборов о состоянии окружающей среды.

На графике видно, что содержание твердых частиц в городе существенно превышает порог, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) — он обозначен красными линиями.

Фото: Природа в городе П

Пермякам посоветовали сократить нагрузки на открытом воздухе, закрывать окна и пользоваться очистителем воздуха. Тем, кто очень чувствителен к пыли, рекомендуют носить маску.

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