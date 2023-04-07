Фото: Яндекс Карты
По информации сервиса «Яндекс Пробки», 7 апреля 2023 года к 08:00 пробки в 9 баллов зафиксированы в микрорайоне Вышка-1 на ул. Огородникова от ул. Харьковской до ул. Мостовой и далее до ул. Фокинской.
Чуть менее напряженная ситуация в 6-7 баллов складывается:
- на ул. Якутской в районе кольца Соснового бора;
- на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов;
- на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной;
- в районе перекрестка улиц Соликамской и Гашкова;
- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской;
- на ул. Уинской от ул. Волегова до ул. Грибоедова;
- на бул. Гагарина в обоих направлениях в створе Средней дамбы.
ДТП на этот час не зафиксировано.
Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 7 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».
Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!
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