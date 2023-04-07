Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 7 апреля 2023 года к 08:00 пробки в 9 баллов зафиксированы в микрорайоне Вышка-1 на ул. Огородникова от ул. Харьковской до ул. Мостовой и далее до ул. Фокинской.

Чуть менее напряженная ситуация в 6-7 баллов складывается:

- на ул. Якутской в районе кольца Соснового бора;

- на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов;

- на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной;

- в районе перекрестка улиц Соликамской и Гашкова;

- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской;

- на ул. Уинской от ул. Волегова до ул. Грибоедова;

- на бул. Гагарина в обоих направлениях в створе Средней дамбы.

ДТП на этот час не зафиксировано.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 7 апреля 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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