За четыре недели в бассейне Воткинского водохранилища растаяло почти 45% снега

Кама в апреле. Фото: Павел Шатров

В Пермском крае завершился аномально теплый период, который продолжался четыре недели с 9 марта по 6 апреля 2023 года.

Как рассказали синоптики ГИС центра Пермского госуниверситета, средняя температура воздуха оказалась на 4-5 градусов выше климатической нормы. В Перми аномальное отклонение +4,6 градуса.

«Это привело к необычно раннему сходу снежного покрова на безлесных участках в центральной и южной части края. Аномально теплая погода привела к тому, что начало половодья в нынешнем году стало одним из самых ранних за всю историю наблюдений», - отмечают синоптики.

Так, по состоянию на 6 апреля снегозапас бассейна Воткинского водохранилища сократился до 96 мм или на 45%. В бассейнах Тулвы, Обвы и Ирени снега осталось менее 20 мм в среднем по площади, в бассейне Сылвы – 27 мм. В горной части Прикамья сохраняется еще 80-95% от накопленного за зиму снега.

В ближайшие дни на фоне прохладной и сухой погоды снеготаяние приостановится, существенное увеличение уровней и расходов воды в реках не ожидается. Приток воды в Камское водохранилище за счет раннего снеготаяния пока превышает средние значения для данного периода более чем в два раза. К середине апреля приток воды окажется ниже средних многолетних значений.

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