В Перми Ростех планирует открыть центр для подготовки специалистов авиастроения

Авиалайнер МС-21 с пермскими моторами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свое намерение открыть в Перми производственно-учебный центр Ростех закрепил подписанием соглашения с краевыми властями.

Как заявил индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков, компания нуждается не просто в рабочих руках, а в мультиспециалистах, обладающих навыками работы не менее чем по пяти профессиям.

«После окончания учебы они должны быть максимально готовы к решению реальных производственных задач», - отмети Анатолий Сердюков.

В Перми Ростех планирует готовить 2 тыс. специалистов ежегодно. Аналогичные проекты сейчас уже реализуются в Уфе и Москве. В основу создания производственно-учебный центра заложен зарубежный опыт практико-ориентированного обучения. Учебные аудитории будут оснащены технологическим оборудованием, аналогичным тому, что используют в серийном производстве на предприятиях Ростеха.

В компании подчеркивают, в процессе обучения студенты будут включаться в процессы изготовления настоящей серийной продукции: 30% учебного пройдут в аудиториях, 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками.

По итогам обучения выпускники производственно-учебного центра получат гарантированное трудоустройство на предприятиях Ростеха, а собственные работники, направленные по целевой программе, – возможность карьерного роста.

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