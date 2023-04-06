Фото: Единая лига ВТБ / ВКонтакте

Пермская «Парма-Пари» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ на своем паркете уступила УНИКСу – 52:73 (21:14, 11:20, 8:25, 12:14).

Как и в двух предыдущих матчах серии, пермяки очень удачно противостояли грозному сопернику в первой половине поединка, а вот на заключительный отрезок им просто не хватило сил. В целом, игры показали значительную разницу в классе команд и профессиональном уровне игроков.

Лучшими в состоявшейся в Перми встрече стали: «Прама-Пари» - Диме (19 очков); УНИКС – Димитриевич и Хантер (оба – по 12 очков). Этот матч собрал 6208 зрителей.

Тем не менее, большим плюсом для «Пармы-Пари» стал выход в стадию-плей-офф и занятое седьмое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

По итогам матчей с «Пармой-Пари» казанский УНИКС вышел полуфинал серии плей-офф.

Кстати, лига подвела итоги необычного по названию, но понятного со спортивной точки зрения конкурса «Лучший перфоманс сезона-2022/23». Победителем в нем стал защитник «Пармы-Пари» Джастин Роберсон. Эту награду он получил по итогам против «Автодора» в Перми. Он сумел набрать 29 очков, сделал 7 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 39 баллах за эффективность действий. Такое количество набранных баллов за эффективность - второй показатель сезона в Единой лиге ВТБ.

«В игре против «Автодора» я уже знал, что она будет хорошо складываться для нас, и я наберу много очков, потому что у меня «горячая» рука. Команда поддерживала меня, понимала, что у меня идет игра, а в моей голове было только одно – выйти на паркет и повеселится», - говорит защитник «Пармы-Пари».

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