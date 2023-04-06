Ко Дню космонавтики в Перми покажут фильм «Притяжение Земли»

Фото: Скрин кадра из фильма «Притяжение Земли»

Короткометражная лента «Притяжение Земли» посвящена космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву, которые в 1965 году совершили вынужденную посадку в прикамской тайге.

По словам сценарист Елены Филимоновых, сейчас существует огромное количество версий того, как происходило спасение космонавтов.

«Мы сформировали свое авторское видение истории. У нас не было цели детально реконструировать события. Это было бы невозможно. Но общую достоверность мы гарантируем. Мы всегда подчеркивали, «Молотов коктейль» – это не сухие факты, а публицистическое высказывание», – поясняет Елена Филимоновых.

Для проведения съемок в марте 2021 года съемочная группа выезжала в леса Усьвы. В фильме также можно увидеть виды Перми с одного из самых высоких зданий города, цеха завода «Протон» и музей пос. Звездный.

«Для фильма мы сделали историческую реконструкцию нескольких интересных фактов. Актерам тоже было нелегко, им пришлось мерзнуть, тонуть в снегу. В качестве реквизита даже нашли настоящие охотничьи лыжи, валенки, тулупы и ушанки, а также бутылку коньяка 1960-х годов», – рассказывает режиссер Алексей Романов.

Проект «Молотов коктейль» состоит из пяти фильмов и посвящен 300-летию Перми. Фильм «Притяжение Земли» 12 апреля представит YouTube-канал краевого министерства культуры. (12+)

Кроме того, накануне Дня космонавтики 11 апреля в рамках пермского фестиваля future.doc состоится показ фильма «Мой папа космонавт» (6+) режиссера Натальи Саврас. В «Кванториуме Фотоника» его представит летчик-космонавт Андрей Борисенко. Начало в 15:30.

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