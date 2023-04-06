Пермяки смогут увидеть фото своих земляков 100-летней давности

Фото: Проектный офис «Пермь-300»

В Перми к 300-летнему юбилею готовят уникальную выставку фотографий из семейного архива пермячки, прихожанки Свято-Троицкого собора Валентины Поповой.

«В коллекции преимущественно церковные фотографии, а также больше 500 снимков, которые носят светский характер. На них изображены артисты, деятели революционной эпохи, но в большинстве своем простые пермяки. Кадры датируются 1900-1920 годами», - рассказали «Комсомолке» в проектном офисе «Пермь-300».

Среди светских фотографий нашли актеров, которые, по мнению экспертов, приехали после отступления войск адмирала Колчака из Перми в 1919 году. Для своей работы они выбрали городской театр, составили репертуар и организовали колу по актерскому мастерству.

В коллекцию также войдет уникальное фото уральского революционера Степана. Пермские исследователи рассказали, что бабушка Валентины Поповой - Анна Звягина - взяла шефство над вдовой участника Гражданской войны. После этого несколько фото попали к ней.

Есть и совсем редкие кадры, которые публично еще не выставлялись, в их числе - открытие в Перми Бахаревского женского монастыря в 1903 году.

«После ознакомления директор мемориального центра «Бутово» Игорь Гарькавый сказал нам, что это открытие века: в таком объёме архивные документы ещё не находили. В церковных фото более-менее всех установили, по светским - ситуация намного сложнее, вряд ли получится распознать полностью. Это большая кропотливая работа, которая требует времени. Возможно, кому-то удастся распознать своих родственников, и тем самым, помочь нам», - поделился исследователь-архивист, журналист Вячеслав Дегтярников.

Коллекция, состоящая из икон 1950-1970-х годов, тысяч писем, фотографий и открыток, попала Храм Георгия Победоносца в 2016 году. Ее передали родственники Валентины Поповой.

Коллекцию светских и церковных фото впервые выставят в музее Храма Георгия Победоносца (ул. 25 Октября, 103) в мае этого года. (0+)

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