В Перми 7 апреля пройдет прощание с Андреем Мичковым

Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Напомним, 51-летний Андрей Мичков, отец известного хоккеиста, уроженца Пермского края Матвея Мичкова, пропал в Сочи 2 апреля. Через два дня, 4 апреля, после длительных поисков его тело нашли в пруду неподалеку от дома, где жили Мичковы.

По решению семьи Андрей Мичков будет похоронен на своей родине в Кунгуре. Церемония прощания с ним состоится 7 апреля в 11:00 на первом этаже пермского УДС «Молот».

По сообщению пресс-службы ХК «Молот», похороны Андрея Мичкова пройдут 8 апреля в 11:30.

Приносим искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отца известного пермского хоккеиста Матвея Мичкова нашли мертвым

Тело 51-летнего Андрея Мичкова обнаружили в пруду недалеко от дома (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

Напомним, 51-летний Андрей Мичков, отец известного хоккеиста, уроженца Пермского края Матвея Мичкова, пропал в Сочи 2 апреля. Через два дня, 4 апреля, после длительных поисков его тело нашли в пруду неподалеку от дома, где жили Мичковы.

По решению семьи Андрей Мичков будет похоронен на своей родине в Кунгуре. Церемония прощания с ним состоится 7 апреля в 11:00 на первом этаже пермского УДС «Молот».

По сообщению пресс-службы ХК «Молот», похороны Андрея Мичкова пройдут 8 апреля в 11:30.

Приносим искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отца известного пермского хоккеиста Матвея Мичкова нашли мертвым

Тело 51-летнего Андрея Мичкова обнаружили в пруду недалеко от дома (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru