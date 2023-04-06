В Пермском крае многодетная мама спасла из горящего дома четверых детей

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае многодетная мама спасла на ночном пожаре четверых детей. Около 00.30 в четверг, 6 апреля, в селе Бардабашка Бардымского округа горел жилой дом на улице Молодежной. Как сообщили в краевом МЧС, на место происшествия были направлены 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

В это время дома находилась хозяйка. Многодетная мать успела разбудить своих детей и вывезти их из горящего дома на улицу. Когда приехали пожарные, дом был полностью охвачен огнем. Огнеборцам удалось спасти от огня баню и конюшню, а также жилой дом, расположенный в 10 метрах от места пожара.

В 00:56 пожар был потушен. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Сейчас по данному факту сотрудниками МЧС проводится проверка, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65