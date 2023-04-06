Пермь с 16 апреля попадет под метеорный поток Лириды

Фото: Пермский планетарий

Пермь с 16 по 25 апреля будет находиться под метеорным потоком Лириды. В Пермсчком планетарии говорят, что он достигнет максимума с ночи 22-гo на утро 2З-гo апреля.

Что интересно, метеоры способны оставлять яркие следы, которые застывают в небе на несколько секунд. Еще одним плюсом при их наблюдении станет то, что Луна не сможет помешать этому своим отраженным светом.

По словам лектора Пермского планетария Виталия Францева, после прохождения метеорного потока Лириды наступит астрономическое лето, когда из-за засветки небосклона нельзя будет четко наблюдать за звездным небом до 18 августа.

«На средний поток Лириды, представляющий на пике около 20 метеоров в час, лучше всего смотреть за городом в радиусе от 70 км. Увидеть метеоры можно невооруженным взглядом в восточной стороне неба в созвездии Лира. Ориентиром послужит яркая звезда Вега», - советует Виталий Францев.

Метеорный поток Лириды создается остаточным материалом кометы C/1861 G1 Тэтчэр, открытой в 1861 году. Первое упоминание о нем датируется 687 годом до нашей эры. Свое название поток получил из-за созвездия Лиры, из-за кажущегося направления падения из него.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru