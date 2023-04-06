В Пермском крае закрылась последняя ледовая переправа

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В связи с аномальным потеплением и уменьшением толщины льда закрыта последняя ледовая переправа на территории Пермского края. Ледовая дорога через реку Кама соединяла поселок Тюлькино с деревней Тюлькино в Соликамском округе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Жителям Прикамья напоминают, что выход людей и выезд автотранспорта на лед в местах, где установлены запрещающие знаки, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Пренебрежение правилами безопасности может привести к печальным последствиям. Всего, этой зимой в Прикамье действовало более 10 ледовых переправ. В случае происшествия необходимо сообщать по телефонам «101» или «112».

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