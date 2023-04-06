В финале шоу «Суперниндзя» 10 апреля на телеканале СТС выступят два пермяка

Фото: Телеканал СТС

В финале спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» на СТС выступят два атлета из Перми - пожарный Владимир Войтюк и скалолаз Дмитрий Тимофеев. Любителям экстрима предстоит увидеть сильнейших участников проекта.

Дмитрия Тимофеева по итогам отборочного тура назвали «пермским Тарзаном»: 29-летний известный скалолаз проходил безукоризненно все предложенные испытания безукоризненно. Он является одним из самых титулованных героев шоу СТС. Дмитрий единственный из участников этого тура, кто сумел взять на дистанции пять колец из пяти возможных.

Пожарному Владимиру Войтюку преодолевать препятствия самой сложной полосы в мире помогает профессиональный опыт.

«На работе у меня экипировка в тридцать килограммов, но я в целом спортом занимаюсь с детства: в 10 лет увлекся самбо, а в 21 год получил МС. Силовые упражнения, футбол - все уже было. Во время съемок тренировок не было. Еще и погода внесла свои коррективы. Скользко, мокро, сыро, что, конечно же, осложняло прохождение и без того самой непростой трассы в мире», - делится Владимир Войтюк.

Съёмки телепроекта проходили в Минеральных Водах в октябре прошлого года. После финала масштабного шоу только двое лучших атлетов попадут в сложнейший суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и получить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.

Финал шоу «Суперниндзя» с участием Владимира Войтюка и Дмитрия Тимофеева покажут на телеканале СТВ 10 апреля в 20:00. (16+)

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