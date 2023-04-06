Пермякам открыли доступ к новым корейским и китайским дорамам

Онлайн-кинотеатр KION от МТС продолжает расширять свой каталог корейских и китайских дорам. Аналитики компании проанализировали популярность азиатских сериалов среди подписчиков за последний год: данные показали, что зрительский интерес за последние полгода вырос в два раза.

Новые проекты, детектив «Мышь» с актером Ли Сын-ги, боевик и фаворит премий Китая «Мистер правильный» и исторические драмы, доступны в онлайн-кинотеатре KION с 3 апреля.

Сразу два популярных корейских сериала сняты в жанре детектива: «Мышь» и «Сто миллионов звезда с неба». В перовой киноленте Джонг Ба-рем и его напарник Гу Мон-чи во время охоты за маньяком задумываются, сможет ли общество избавляться от опасных людей, обнаруживая их по генному коду; во втором сестра следователя начинает встречаться с мужчиной и догадывается, что ее возлюбленный может быть как-то связан с недавним убийством студентки. Главные звезды проектов, актеры Ли Сын-ги, Чон Сон-мин и бывший поп-певец Со Ин-гук — обладатели многомиллионной аудитории в соцсетях и гости телешоу.

У дантиста Ченга Хао в китайском сериале «Мистер правильный» есть необычное хобби: он любит устраивать личную жизнь друзей, хотя сам ни в кого влюблен не был. Паттерн его поведения ломает Луо Юэ: они встречаются во время деловой поездки в Антверпен, и по возвращению в Пекин он продолжает думать о ней.

Китай также известен историческими сериалами. У императора Тай-цзуна родилась дочка Лю Ли, наделенная врожденным талантом к вышиванию. Ее мать, известная в стране как лучшая ткачиха, запрещает ребенку прикасаться к игле и приказывает слугам «оберегать» дитя. Из-за дворцовых козней женщина попадает в тюрьму, девочку отдают на воспитание, и слухи о ее мастерстве шитья быстро разносятся по стране. Выросшая Лю Ли осознает, что ее мать стала жертвой сплетен и борьбы за власть, поэтому решает отомстить виновникам личной трагедии.

С начала 2000-х годов азиатские сериалы постепенно захватили мир, в том числе Россию. Сейчас с восточными киностудиями работают главные игроки кинобизнеса, понимая, насколько востребован такой контент. Жанровое разнообразие (от боевиков и детективов до мелодрам и детской анимации), высокое качество продукта, четкое понимание аудитории — за это ценят кино Южной Кореи, Китая и Японии.