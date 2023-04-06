Пермяки сообщили о лежащих на земле птицах в центре города

Фото: ВКонтакте/ ЧП ДТП Пермь

Пермяки заметили в центре города птиц, которые лежат на земле без движения. Как сообщили местные жители в социальных сетях, пернатые врезаются в недавно установленные стекла лоджий домов №79, 83, 87, 91 по улице Петропавловской.

– О стекла массово бьются и калечатся птицы! А ведь жители и орнитологи предупреждали о последствиях! В планах такое же остекление в районе Гознака», - пишет автор поста.

Некоторые пользователи предположили, что дело не в стеклах, а птички ягод наелись. «После того, как свиристели съедят забродившие ягоды, они засыпают и падают с веток на землю», – написала одна из местных жительниц.

Фото: ВКонтакте/ ЧП ДТП Пермь

Как пояснили пермские орнитологи, с приходом весны у птиц высокая активность, они летают стаями.

– Птицы могут попросту спать, поскольку съедают много холодных ягод. Через некоторое время они проснутся и будут чувствовать себя хорошо. В этом случае поводов для беспокойства нет. Однако птицы вполне могут разбиваться о стеклянные фасады зданий. И такие случаи, к сожалению, в городе уже были, - объясняет орнитолог ПГНИУ, доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии биологического факультета ПГНИУ, кандидат биологических наук Наталья Костицына.

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