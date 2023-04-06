Как узнать, выдаст ли банк вам кредит

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

При обращении в банк за денежными средствами хочется знать заранее, получится ли взять кредит и на какую сумму можно рассчитывать. Нередко ответ на этот вопрос люди получают только после подачи заявки. Но как кредитные организации решают, насколько заёмщик добропорядочен? Будущее, конечно, предсказать нельзя, а вот проанализировать прошлое вполне возможно. Как нам сказали в Сбере, в основном банки используют два инструмента для оценки заёмщика — его кредитную историю и кредитный рейтинг.

Кредитная история

Информация обо всех займах в банках, микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах и лизинговых компаниях, куда заёмщик обращался. Какую сумму брал, был ли он поручителем или созаёмщиком, платил аккуратно или задерживал ежемесячные платежи.

Кредитный рейтинг

Это инструмент для оценки заёмщика, который активно используют банки и микрофинансовые организации, принимая решение о выдаче кредита или займа. Рейтинг формируется на основе данных кредитной истории заёмщика.

Как узнать свою кредитную историю

Чтобы выяснить, где она находится, нужно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй ЦБ РФ. Клиенты СберБанка, например, могут заказать такую историю в интернет-банке. Кроме того, можно подать заявку через личный кабинет на Госуслугах, выбрав нужный пункт в разделе «Налоги и финансы». Список БКИ поступит в личный кабинет.

Затем нужно будет отправить заявку в БКИ, предварительно авторизовавшись на его сайте. Бюро предоставит кредитную историю. В ней будут отражены все ваши закрытые и действующие ссуды, данные о сроках погашения и просрочках, если они допускались. Такой отчёт можно заказать бесплатно дважды в год в каждом БКИ, после исчерпания лимита услуга станет платной.

Как узнать кредитный рейтинг

Один из способов— обратиться в БКИ. Такие бюро рассчитывают кредитный рейтинг людей, чьи истории они хранят. Чем выше балл, тем лучше ваша кредитная история. Помните, что клиенты могут получить два кредитных отчёта в год бесплатно (но не более одного раза на бумажном носителе) в каждом бюро. Получить платный отчёт можно неограниченное количество раз на любом носителе.

Кредитный потенциал в СберБанке

Кредитная история и кредитный рейтинг имеют в основном справочное значение и дают возможность самостоятельно оценить шансы на одобрение банком ссуды. Но точный ответ вы получите только после подачи заявки в финансовое учреждение.

Клиентам банка доступен ещё один инструмент, существенно упрощающий оценку собственной кредитоспособности — бесплатный сервис по определению кредитного потенциала. С его помощью вы можете за пару минут узнать не только о том, одобрят ли вам ссуду, кредитную карту или ипотеку, но и основные условия будущего договора: сколько средств, по какой ставке и на каких условиях вы можете взять; какую сумму в месяц вы будете тратить на погашение ваших финансовых обязательств.

При расчёте кредитного потенциала банк учитывает:

- ваши финансовые возможности;

- кредитную историю;

- какими продуктами банка вы пользуетесь;

- являетесь ли вы зарплатным клиентом банка;

- ваши задолженности, в том числе по ссудам, где вы — поручитель;

- ваши платежи по кредитам;

- соотношение долговой нагрузки с уровнем доходов;

- наличие кредитных карт, в том числе с неизрасходованным или частично израсходованным лимитом.

Как повысить кредитный потенциал

Уменьшите лимиты по кредитным картам, которыми редко пользуетесь, или закройте их, если не пользуетесь совсем.

Рефинансируйте долги, которые у вас уже есть. Это позволит не только увеличить свободную часть кредитного потенциала и запросить у банка ссуду на более крупную сумму, но и объединить платежи и уменьшить переплату.

Частично погасите текущие долговые обязательства досрочно с уменьшением ежемесячного платежа.