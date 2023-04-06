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НовостиОбщество6 апреля 2023 8:01

Пермские тепловые сети активно применяют новые гидравлические станции

С помощью этого оборудования проводится ремонт и обслуживание теплопроводов
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото предоставлено Пермским филиалом ПАО «Т Плюс»

Фото предоставлено Пермским филиалом ПАО «Т Плюс»

Энергетики Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» представили новую спецтехнику на городском смотре сил гражданской обороны. В 2023 году в энергокомпании приобретены мобильные автономные гидравлические станции. С помощью этого оборудования проводится ремонт и обслуживание теплопроводов.

Одна гидравлическая станция оснащена двумя насосами для откачки воды, нагнетателем давления для проведения «опрессовок» тепловых сетей, двумя вентиляторами для просушки мест ремонта, отбойным молотком и дисковой шлифовальной машиной-«болгаркой». Оборудование российского производства полностью автономное, работает на бензиновом двигателе, и может применяться на объектах любой сложности.

Фото предоставлено Пермским филиалом ПАО «Т Плюс»

Фото предоставлено Пермским филиалом ПАО «Т Плюс»

«Теплоснабжающая компания постоянно повышает уровень технического оснащения персонала. От этого напрямую зависит оперативность проведения диагностики и ремонтов теплопроводов. В круглосуточном режиме энергетики прикладывают максимум усилий для того, чтобы в дома пермяков стабильно подавались отопление и горячая вода», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

«Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой 867 социально-культурных объектов и более 5,3 тыс. жилых домов в Перми. Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов Пермских тепловых сетей жители могут получить по телефону Тепловой справочной службы +7 (342) 259-39-98.