В Перми окончены поиски пропавшей 12-летней девочки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мне показалось, что та пьяная женщина и ее несовершеннолетний сын, с которой вчера видели мою сестру на теплотрассе на улице Молдавской, что-то недоговаривает, - рассказывает сестра пропавшей. - Сегодня я сказала отцу, чтобы он снова ехал туда. И действительно, когда он там оказался, увидел мою сестру. Увидев отца, она зачем-то стала убегать, перепрыгнула через забор, но отец ее догнал. Она сказала, что ночевала у той самой женщины. Почему она так поступила, я пока не знаю, будем с ней об этом серьезно разговаривать.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 5 апреля. Днем она пошла в школу, а вечером должна была идти на танцы. Но на занятиях не появилась, а ее телефон нашли в автобусе. Родители забили тревогу, обратились к волонтерам и полицейским.

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