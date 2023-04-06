В Перми доходы депутатов будут публиковать без персональных данных

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермская городская дума намерена рассмотреть инициативу, которая меняет порядок публикаций сведений о доходах и имуществе депутатов. В частности, информацию о доходах народных избранников предлагается размещать в обобщенном виде – без персональных данных депутатов и сведений, позволяющих индивидуализировать имущество.

Соответствующий проект решения «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской думы, касающиеся вопросов противодействия коррупции» опубликован на сайте пермской думы. Документ планируется рассмотреть на апрельском заседании.

Аналогичный проект был внесен и в Законодательное Собрание Пермского края. Этот законопроект депутаты краевого парламента также будут рассматривать в апреле.

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