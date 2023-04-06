В Перми 12 водителей оштрафуют за закрытые номера припаркованных машин

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми штрафуют водителей, которые на платных парковках закрывают номера своих машин. В Ленинском районе Перми административная комиссия рассмотрела 12 дел.

Когда проверяющие замечают машины с закрытыми номерами, они производят фотофиксацию. После этого устанавливаются владельцы авто, а затем в их адрес направляются уведомления о необходимости прибыть на административную комиссию.

Напомним, что штрафы для автовладельцев, которые закрывают или снимают номера, чтобы не платить за паковку, ввели с января прошлого года. Размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей.

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