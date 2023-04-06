Здание бывшего ресторана «Живаго» в центре Перми выкупил застройщик

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Здание бывшего ресторана «Живаго» на улице Ленина, 37 в центре Перми нашло своего покупателя на третий год продажи. Новым владельцем объекта стала строительная компания «Ингрупп». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По оценке экспертов, здание могло быть продано за 100–120 млн рублей. В компании изданию пояснили, что концепция использования площадки пока не определена. Предполагается, что в здании может расположиться офис компании.

Напомним, ресторан «Живаго» закрылся в 2017 году. После этого там открыли торговый центр Zoom, в котором располагались небольшие магазины и супермаркет «Пятерочка». Впервые актив был выставлен на продажу в конце 2020 года. На данном участке разрешено строительство жилья высотой не более шести этажей.

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