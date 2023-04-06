Компании Прикамья накажут за завышенные цены на стройматериалы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компании «ПЗСП» и «Пермтрансжелезобетон» нарушли Закон о защите конкуренции. Об этом сообщает Пермское УФАС.

Была изучена динамика цен на газобетонные блоки, которые продавали компании. С конца 2021 года по июнь 2022 года они увеличили стоимость почти в два раза — «ПЗСП» с 4320 рублей за кубометр до 8460 и «Пермтрансжелезобетон» с 4100 до 8500.

Такое повышение цены признали необоснованным. Компаниям будет выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Кроме того, будут возбуждены административные дела. Нарушителям грозит штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей.

В «ПЗСП» журналисту «Комсомолки» сообщили, что будут обжаловать данное решение в установленные законом сроки

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