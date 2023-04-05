В Перми снесут шесть аварийных домов в Индустриальном районе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Индустриального района Перми через суд обязала администрацию снести шесть аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что на территории Индустриального района расселены 6 многоквартирных домов, которые признаны аварийными. Однако они до сих пор не снесены. Кроме того, имеется беспрепятственный доступ внутрь зданий.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать администрацию снести расселенные аварийные дома, а также принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде. В частности, необходимо исключить свободный доступ людей в здания. Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск надзорного органа. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65